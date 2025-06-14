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11:38, 14 июня 2025Интернет и СМИ

Судья шоу талантов задрал футболку и приложил к соскам лед

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Entertainment Weekly

Один из судей шоу «Америка ищет таланты» (America's Got Talent) Саймон Коуэлл задрал футболку и приложил лед к соскам на сцене программы. На это обратило внимание издание Entertainment Weekly.

Коуэлл проделал этот перформанс после выступления группы Osaka Philharmonic. Ее участники, одетые в классические костюмы, во время выступления сняли пиджаки и рубашки. Затем мужчины начали прикладывать сухой лед к своим соскам, одновременно с этим держа во рту губные гармошки. По задумке, лед вызывал болезненные ощущения, что заставляло артистов сильно дуть в гармошку.

Другая судья шоу, певица Мел Би проголосовала против выступления, однако заявила, что отзовет свой голос, если Коуэлл попробует выйти к участникам и повторить то, что делают они. В результате Коуэлл на сцене задрал свою футболку, приложил лед к соскам и сыграл на гармошке. Кроме того, он приложил лед к соскам участников группы.

Ранее сообщалось, что телезрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика по имени Корнел Хриска-Мунн во время прослушиваний на британском шоу талантов. Главный судья шоу и известный продюсер Саймон Коуэлл назвал выступление Хриски-Мунна вдохновляющим.

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