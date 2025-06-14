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21:51, 14 июня 2025Мир

Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил об общих с Путиным взглядах на ирано-израильский конфликт
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что у них совпадают взгляды на ирано-израильский конфликт. Слова хозяина Белого дома приводит телеканал CBS News.

«Мы долго беседовали. Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России и Украине, но это будет на следующей неделе.Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что Путин также «очень любезно поздравил (Трампа) с днем рождения».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с лидером США, беседа длилась 50 минут. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную».

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