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21:00, 14 июня 2025Мир

Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку по ядерной программе

The Atlantic: Трамп считает, что Иран хочет сделки по ядерной программе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп отметил, что Иран по-прежнему заинтересован в заключении сделки с США по ядерной программе. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью The Atlantic.

В беседе с изданием Трамп отметил, что Иран по-прежнему хочет заключить сделку, а также добавил, что не считает возможным мирное урегулирование вопроса, если у Ирана по-прежнему будет оставаться ядерное оружие.

«Для тех людей, которые говорят, что хотят мира — мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие. Так что для всех тех замечательных людей, которые не хотят ничего делать с тем, что у Ирана есть ядерное оружие — это не мир», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался об атаке Израиля на Иран. По словам представителей администрации США, Трамп указал, что не будет стоять на пути у Израиля, но подчеркнул, что американские военные также не будут помогать в проведении наступательных операций.

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