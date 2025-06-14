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18:02, 14 июня 2025Из жизни

Туристы сломали кресло с кристаллами Swarovski на выставке в европейском городе

Daily Mail: Туристы сломали на выставке в Вероне кресло с кристаллами Swarovski
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @palazzomaffei

На выставке в итальянском городе Верона туристы сломали кресло с кристаллами Swarovski в музее Палаццо Маффеи. Об этом сообщает Daily Mail.

На записи с камер наблюдения видно, как мужчина сначала делает вид, что садится на кресло для фотографии, а затем все же опирается на него полностью. Под его весом кресло разрушилось, а турист, пытаясь удержаться, схватился за стену. Женщина, сопровождавшая его, помогла встать, после чего пара покинула зал, не сообщив сотрудникам музея о случившемся.

Отмечается, что администрация музея назвала произошедшее «кошмаром для любого музея», а также отметила, что после нескольких дней работы реставраторы смогли его восстановить.

На записи с камер наблюдения видно, как мужчина сначала делает вид, что садится на кресло для фотографии, а затем всё же опирается на него полностью. Под его весом кресло разрушилось, а турист, пытаясь удержаться, схватился за стену. Женщина, сопровождавшая его, помогла встать, после чего пара покинула зал, не сообщив сотрудникам музея о случившемся.

Ранее сообщалось, что турист из Британии попытался зайти в чужой отель на курорте в Европе и, встретив сопротивление, сломал челюсть местному работнику. Отмечается, что трое мужчин, не являющихся гостями заведения, пытались проникнуть в номер девушки, однако 29-летний охранник гостиницы преградил им путь. После этого турист сломал ему челюсть.

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