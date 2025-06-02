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20:42, 2 июня 2025Путешествия

Турист попытался проникнуть в чужой отель на курорте Европы и сломал челюсть охраннику

Cronica Balear: Британский турист сломал челюсть охраннику отеля в Кальвии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ivanb.photo / Shutterstock / Fotodom

Турист из Британии попытался зайти в чужой отель на курорте в Европе и, встретив сопротивление, сломал челюсть местному работнику. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

Уточняется, что инцидент произошел ранним утром 2 июня в отеле Кальвии, Испания. Трое мужчин, не являющихся гостями заведения, пытались проникнуть в номер девушки, однако 29-летний охранник гостиницы преградил им путь. Тогда 33-летний британский турист сломал ему челюсть, выбив несколько зубов.

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Банда тут же скрылась с места преступления, но сотрудники Гражданской гвардии муниципалитета нашли виновника в соседнем отеле и задержали его. Пострадавший сотрудник гостиницы находится в больнице и нуждается в хирургическом лечении.

Ранее охранник ресторана в Таиланде вступил в конфликт с двумя туристами из Польши и Украины. Итогом спора стала драка с секьюрити, после которой путешественники отправились в местную больницу.

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