Турист попытался проникнуть в чужой отель на курорте Европы и сломал челюсть охраннику

Cronica Balear: Британский турист сломал челюсть охраннику отеля в Кальвии

Турист из Британии попытался зайти в чужой отель на курорте в Европе и, встретив сопротивление, сломал челюсть местному работнику. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

Уточняется, что инцидент произошел ранним утром 2 июня в отеле Кальвии, Испания. Трое мужчин, не являющихся гостями заведения, пытались проникнуть в номер девушки, однако 29-летний охранник гостиницы преградил им путь. Тогда 33-летний британский турист сломал ему челюсть, выбив несколько зубов.

Банда тут же скрылась с места преступления, но сотрудники Гражданской гвардии муниципалитета нашли виновника в соседнем отеле и задержали его. Пострадавший сотрудник гостиницы находится в больнице и нуждается в хирургическом лечении.

Ранее охранник ресторана в Таиланде вступил в конфликт с двумя туристами из Польши и Украины. Итогом спора стала драка с секьюрити, после которой путешественники отправились в местную больницу.

