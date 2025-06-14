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07:20, 14 июня 2025Мир

В Британии заявили о проблеме для Зеленского из-за Израиля

Аналитик Меркурис: США откажутся от поддержки Украины в пользу Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден смириться с тем, что США сделают выбор в пользу Израиля, а не Украины, из-за обострения конфликта с Ираном. Об этой проблеме для украинского лидера заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро [США] придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же они выберут Израиль, а не Украину», — считает эксперт.

По его словам, даже если в Вашингтоне и появится желание поддерживать Киев, то Украина все равно не сможет рассчитывать на серьезные поставки вооружений. Меркурис считает, что Киеву достанутся лишь «небольшие партии оружия, которые не сыграют никакой роли».

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович заявил, что израильский удар по Ирану может стать проблемой для Украины. «У Зеленского и так мало запасов», — отметил он.

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