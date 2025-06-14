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13:43, 14 июня 2025Мир

В небе над Египтом заметили необычные светящиеся объекты

Aladad Alawal: В небе над Египтом заметили странные светящиеся объекты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @Noura Zayed

В небе над Египтом были замечены странные светящиеся объекты. Об этом сообщает газета Aladad Alawal.

Отмечается, что яркие продолговатые вспышки необычной формы были замечены жителями Каира, Гизы, а также других районов страны.

По предварительным данным, явление может быть связано с продолжающимися ударами между Ираном и Израилем, которые начались рано утром 13 июня. Их природа и причина появления остаются неясными, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня жители Казахстана и Омской области заметили в небе загадочные сияющие объекты. Поток таинственных огней был особенно хорошо виден в Павлоградском районе, где наблюдались шесть четких оранжевых огней, оставлявших за собой искрящийся след.

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