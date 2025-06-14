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06:37, 14 июня 2025Мир

В России назвали настоящую цель ударов Израиля по Ирану

Сенатор Клишас: Настоящей целью ударов Израиля является смена режима в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Israel Defense Forces / XinHua / Global Look Press

Настоящей целью ударов Израиля по Ирану является смена режима в Тегеране. Такую задачу атак на Иран назвал российский сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Смена политического режима в Тегеране и подчинение Ирана интересам Запада — вот настоящая цель израильских ударов, а не ядерные объекты», — предположил он.

Он напомнил, что соглашение по иранской ядерной программе было подписано 10 лет назад, однако в 2018 году США вышли из него, решив, что этот договор только укрепил режим аятолл в Иране.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия на примере Ирана должна понять ненадежность отношений с США. «Какой вывод может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось», — сказал он.

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