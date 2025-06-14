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04:48, 14 июня 2025Мир

В США обратились к России после ударов по Ирану

Риттер: Россия на примере Ирана должна понять, что США нельзя доверять
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Россия на примере Ирана должна понять, что США не следует доверять. С таким призывом к РФ обратился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Какой вывод может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось», — сказал он.

По его словам, когда Вашингтон говорит о желании договориться, это чаще всего означает, что США «ждут подходящего момента для нанесения удара». Эксперт подчеркнул, что конфликт между Ираном и Израилем будет испытанием для всего мира.

Ранее Риттер заявил, что ракетные удары Ирана по Израилю были совершены с целью «прощупать противника». По его мнению, Тегеран совершит еще минимум 5-6 ракетных атак.

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