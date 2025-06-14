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00:58, 14 июня 2025Мир

В США назвали удары Ирана «прощупыванием» Израиля

Риттер: Атака Ирана на Израиль имела цель прощупать противника
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Ракетные удары Ирана по Израилю были совершены с целью «прощупать противника». Такую оценку иранской ответной атаке дал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Марио Науфалу в социальной сети Х.

«60 ракет — это не удар c целью насытить [израильские системы противовоздушной обороны (ПВО)]. Это волна ударов, нацеленная на сбор разведданных, атака с целью прощупать противника», — считает он.

По его мнению, Тегеран совершит еще минимум 5-6 ракетных атак. Первые из них будут направлены на то, чтобы перегрузить ПВО Израиля, а последние будут «решающими».

13 июня Иран начал операцию «Суровое наказание», выпустив 200 ракет по Израилю. Армия Израиля смогла перехватить 50 из первых 100 иранских ракет, однако «Железный купол» не смог полностью отразить иранскую атаку.

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