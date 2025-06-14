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07:53, 14 июня 2025Из жизни

Раскрыты детали переговоров Маска с российской компанией о ракетах

РИА Новости: Маск не вернулся к переговорам о российских ракетах, узнав цену
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании «Космотрас», однако покинул офис, узнав цену пусковой услуги. Об этом РИА Новости сообщил один из участников переговоров.

Как утверждает собеседник агентства, российская сторона назвала цену, актуальную на то время для подобной услуги, и после непродолжительных обсуждений предприниматель с коллегами покинул офис «Космотраса» и «больше не возвращался».

Ранее Эррол Маск рассказал, что его сын Илон пытался купить космическую ракету в России. По словам Маска-старшего, в начале своего пути в космической индустрии его сын сделал попытку приобрести ракету в РФ, однако российская сторона отказала ему, восприняв предложение о покупке как шутку.

До этого Илон Маск назвал успешную эксплуатацию ракет Starship главной целью корпорации SpaceX на ближайшие годы. По его словам, Starship станет «святым Граалем ракетостроения».

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