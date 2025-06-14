В спецназе «Ахмат» пошутили про методы Израиля и Украины сбивать ракеты

В спецназе «Ахмат» заявили о схожести методов Израиля и Украины сбивать ракеты

Ирмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переняла опыт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по перехвату ракет. Об этом пишет группа Аида спецназа «Ахмат» в своем Telegram-канале.

«Израиль научился у Украины. Сбивать ракеты силой гравитации», — высмеяли бойцы неспособность систем противовоздушной обороны поразить летящие к целям объекты. Военные намекнули на отчеты ВСУ, по которым украинские силы ПВО якобы сбивают все летящие ракеты и дроны, несмотря на сообщения об уничтоженных военных объектах.

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак. В том числе под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля.