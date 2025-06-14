Власти утвердили суммы выплат ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью

Ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью выплатят до шести миллионов рублей

Правительство России утвердило суммы единовременных выплат ополченцам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с инвалидностью. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Уточняется, что выплаты получат участники боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР и воинских формирований этих регионов с 11 мая 2014 года, получивших инвалидность в ходе выполнения боевых и рабочих задач.

«Согласно указу президента, инвалиды первой группы получат разовую выплату в размере 6,05 миллиона рублей, второй группы — 5,2 миллиона, третьей группы — 4,4 миллиона», — говорится в документе.

Для получения выплат ополченец должен будет обратиться в военный комиссариат, территориальный орган МВД или ФСБ по месту жительства или пребывания. При себе нужно иметь письменное заявление и удостоверение личности.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года.