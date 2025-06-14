Влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику оценили

Аналитик Табарелли: Обострение вокруг Ирана и Израиля затронет мировую экономику

Обострение конфликта между Ираном и Израилем затронет мировую экономику и, вероятно, возымеет негативные последствия из-за возможного подорожания энергоносителей. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, отметив, что сильнее всего это отразится на странах Европы, где цены на бензин поднимут уже на следующей неделе.

«Мы увидим постепенный рост цен на бензин, увеличение счетов за электроэнергию, потому что повышение на рынках уже произошло», — указал эксперт. Но подорожание пока не критичное — сегодняшняя стоимость (75 долларов за баррель) существенно уступает пиковым показателям 2022 года (120 долларов за баррель).

Конфликт может привести к сокращению испорта, что всегда ведет к повышению цен, объяснил аналитик. Сильнее всего на рынке отразится закрытие Ормузского пролива, через который проходят 30 процентов мировых поставок СПГ и до 20 процентов глобального экспорта нефти.

Впрочем, все это время в периоды разных обострений Иран ни разу не закрывал пролив. На это стремятся оказать влияние и США, которые стараются сдерживать рост нефтяных цен. По мнению специалиста, при планировании атаки на Иран этот фактор просчитывался. «"Операция началась в момент, когда цены на нефть были относительно низкими, и их рост не был особо критичен», — обратил внимание Табарелли.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Эта атака под названием «Нация львов» стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.