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15:13, 14 июня 2025Бывший СССР

Зеленский оценил поздравление Рубио с Днем России

Зеленский назвал неприятностью поздравление госсекретаря США Рубио с Днем России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад, что госсекретарь США Марко Рубио выразил поздравления России. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Украинский президент вспомнил о том, что 12 июня Марко Рубио поздравил россиян с праздником. Заявление от его имени опубликовали на сайте Госдепа США. «В любом случае поздравления России с Днем России со стороны Соединенных Штатов — для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать», — оценил ситуацию Зеленский.

По словам Зеленского, Россия хочет лишить Украину независимости, поэтому он не ожидал поддержки Москвы со стороны Вашингтона. «Конечно, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна — Соединенные Штаты — их поздравляют с таким днем», — подытожил Владимир Зеленский.

14 июня депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что на Украине сочли предательством поздравление россиян от Рубио. Дубинский заметил, что в Киеве плохо понимают, что если отношения США и России наладятся, то Европа перестанет быть союзником Украины.

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