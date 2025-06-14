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08:58, 14 июня 2025Бывший СССР

На Украине оценили поздравление россиян от госсекретаря США

Дубинский: на Украине сочли предательством поздравление россиян от Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Поздравление россиян от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России на Украине сочли предательством. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«После того, как Рубио поздравил россиян, у нас тут страшный вой — нас предали!» — указал политик. При этом, добавил он, в Киеве не осознают, что в случае улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном Европа также перестанет быть союзником Украины. «Будет, как у Булгакова в "Дни Турбиных": союзники — сволочи», — резюмировал парламентарий.

12 июня Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил о готовноcти к конструктивному сотрудничеству с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что поздравление стало «очень позитивной новостью», поскольку демонстрирует, что нынешняя администрация в Вашингтоне «полностью отличается от предыдущей администрации Джо Байдена».

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