15 июня в России отмечают День создания юннатского движения. В мире в этот день говорят о важности ветра в экономике и энергетике, а также жертвуют деньги на благотворительность. День рождения 15 июня отмечает актриса Кортни Кокс. Какие еще торжества проходят в России и мире 15 числа — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День создания юннатского движения в России
Юннаты, или юные натуралисты, — это детское движение, которое зародилось в России более 100 лет назад благодаря педиатру Ивану Русакову и биологу Борису Всесвятскому. Они предложили создать объединение детей, интересующихся растительным и животным миром.
В 2004 году станцию юных натуралистов переименовали в «Федеральный детский эколого-биологический центр», где школьники со всей страны принимают участие в конкурсах и акциях, связанных с экологией и биологией.
Праздники в мире
Всемирный день ветра
Праздник появился в 2007 году усилиями Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра. Ежегодное мероприятие призвано привлечь внимание общественности к большому потенциалу ветроэнергетики.
В настоящее время ветроэнергетические установки (ВЭУ) работают почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра задействованы тысячи людей. Эксперты уверены, что к 2050 году половина используемой в Евросоюзе электроэнергии будет производиться именно из энергии ветра.
Вceмиpный дeнь пoжepтвoвaний
День пожертвований отмечается ежегодно во всем мире с 2010 года. Организаторы предлагают принять участие в празднике из любой точки земли, выполнив одно из трех действий:
- Подойти к незнакомцу и дать ему 10 долларов (≈ 900 рублей), объяснив, что вы принимаете участие во Всемирном дне благотворительности;
- Стать волонтером в любой из доступных организаций;
- Пожертвовать 10 долларов (≈ 900 рублей) в одну из благотворительных организаций.
Какие еще праздники отмечают в мире 15 июня:
- Дeнь чepнocливa в США;
- Дeнь инжeнepa в Италии;
- Праздник мужских недостатков;
- День придумывания новых созвездий.
Какой церковный праздник 15 июня
День памяти священномученика Пофина, епископа Лионского
Святой Пофин жил во II веке, в эпоху императора Марка Аврелия, и служил епископом в Лионе. Когда на христиан начались гонения, он сам пришел к язычникам, будучи уже глубоким старцем, и смело заявил о своей вере. В отместку за поругание богов язычники закидали Пофина камнями, после чего бросили его в темницу, где святой через несколько дней отошел к Богу.
Обретение мощей благоверной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской
Княгиня Иулиания жила в XIV веке и была женой князя Вяземского — Симеона Мстиславича. Смоленский князь Юрий Святославич был пленен красотой женщины и безрезультатно пытался склонить ее прелюбодеянию. Видя стойкость Иулиании, он убил ее мужа, чтобы насильно овладеть княгиней.
Княгиня воспротивилась насильнику, и тогда по его приказу ей отрубили ноги и руки, а тело бросили в реку Тверцу. Согласно преданию, весной 1406 года тело мученицы увидели плывущим против течения. Одному из местных жителей послышался голос, который сказал похоронить Иулианию у южных врат собора в Торжке. Несколько столетий спустя над гробом святой возвели церковь.
Какие еще церковные праздники отмечают 15 июня:
- День памяти мучеников Бландины и Понтика Лионских;
- День памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского;
- День памяти исповедника, патриарха Константинопольского Никифора I.
Приметы на 15 июня
- Сколько в небе птиц увидел человек — столько хороших новостей его ждет в этом году;
- Вороны громко каркают — к ненастью и дождям;
- Ветер дует с запада — также признак скорого похолодания.
Кто родился 15 июня
Джеймс Белуши (71 год)
Джеймс Белуши — американский актер, получивший известность после выхода фильмов: «К-9», «Кудряшка Сью», «Преступные связи». Кроме того, несколько лет артист снимался в сериале «Как сказал Джим». Помимо актерской карьеры, Белуши занимается бизнесом: в 1996 году вместе с актером Чаком Норрисом он открыл табачную компанию Lone Wolf. В 2006-м актер выпустил книгу «Настоящие мужчины не извиняются».
Анна Ковальчук (48 лет)
Анна Ковальчук — российская актриса. Народная популярность пришла к ней после роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия», который идет на российском телевидении уже в течение 24 лет.
В 2005 году Ковальчук сыграла одну из главных ролей в сериале «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова, также снималась в фильме «Адмирал», сериале «Екатерина. Фавориты» и других картинах.
Кто еще родился 15 июня
- Кортни Кокс (61 год) — американская актриса;
- Андрей Леонов (66 лет) — российский актер;
- Дарья Повереннова (53 года) — российская актриса;
- Демис Руссос (1946-2015) — греческий певец;
- Юрий Андропов (1914-1984) — советский политик, глава СССР с 1982 по 1984 год;
- Эрик Эриксон (1902-1994) — американский психолог и психоаналитик.