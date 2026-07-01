Проход через один из ключевых морских проливов резко подорожал

Турция повысила плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы на 15 %

Турецкие власти вновь подняли на 15 процентов плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Как уточняет РИА Новости, стоимость транзита через один из ключевых морских проливов в мире выросла до 6,7 доллара за тонну.

Таким образом, показатель резко вырос на указанную величину второй год подряд, а само повышение оказалось третьим за четыре года, хотя до этого цена оставалась неизменной в течение 40 лет.

С 1983 по 2022 годы стоимость транзита была неизменной и держалась на отметке 0,8 долларов за тонну. После этого Турция подняла его в пять раз, до 4,08 долларов. Далее — в 2023-м — на 8 процентов, до 4,42 доллара, а в 2025-м — до 5,83 доллара.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу ранее сообщил, что по предварительным оценкам предыдущее повышение принесло Анкаре рост сборов за год на 31 миллион долларов, до 254 миллионов.

Босфор и Дарданеллы — два стратегических морских пролива, соединяющих Черное море со Средиземным и служащих естественной границей между Европой и Азией. В среднем за год там проходит около 40 тысяч судов. Согласно действующей с 1936 года Конвенции Монтре, Турция вправе ограничивать проход военных кораблей в чрезвычайных ситуациях, но сохраняет за собой право на сборы с коммерческого судоходства.

