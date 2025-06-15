Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
19:00 (Мск)
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 1-й тур
Палмейрас
Завтра
01:00 (Мск)
Порту
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 1-й тур
Ботафого
Завтра
05:00 (Мск)
Сиэтл Саундерс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 1-й тур
16:13, 15 июня 2025Спорт

Чемпион Украины по футболу поссорился с блогером из-за русского языка

Бывший украинский футболист Селезнев поссорился с блогером из-за русского языка
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Селезнев

Евгений Селезнев. Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Чемпион Украины по футболу Евгений Селезнев поссорился с юным блогером из-за русского языка. Видео появилось на странице Рената Попружного (Renepro) в TikTok.

Блогер попросил Селезнева не говорить по-русски. Тот в ответ заявил, что знает четыре языка, и спросил, сколько лет сопернику. Когда Renepro ответил, что ему 16, легенда сборной Украины сказал: «И ты будешь учить, на каком языке мне разговаривать?»

Инцидент произошел во время медиафутбольного матча. Вся перепалка происходила на украинском языке. Блогер подписал видео фразой «Я за равноправие».

Селезнев добился наибольшего успеха, защищая цвета «Шатера». Вместе с командой он стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. Кроме того, футболист выступал за «Днепр», «Кубань» и ряд турецких клубов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель группового удара по нефтезаводу в Полтавской области

    Стало известно о повреждении здания Boeing в Киеве после российского удара

    Неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств Москвы

    Чемпион Украины по футболу поссорился с блогером из-за русского языка

    Вывод США средств ПВО с Украины объяснили

    На Кубани трое мужчин попытались устроить теракт на железной дороге

    В Турции ответили на информацию об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

    На Украине предупредили о росте цен на газ из-за Ирана и Израиля

    Патриарх Кирилл оценил состояние Вооруженных сил России

    13 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости