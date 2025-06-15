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04:06, 15 июня 2025Мир

Число пострадавших в результате атаки Ирана по Израилю возросло

В результате атаки Ирана по Израилю пострадали 50 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В результате атаки Ирана по Израилю пострадали 50 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Также сообщается, что жилой дом в районе Рохвот к югу от Тель-Авива был полностью уничтожен. Местные жители сообщают о пожаре. Спасатели работают на месте ЧП.

Жители Тель-Авива также отметили, что этой ночью атака была особенно сильной.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана. Целями ударов стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND, а также «дополнительные цели».

До этого в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет.

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