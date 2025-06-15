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13:29, 15 июня 2025Мир

Эксперт назвала ошибку в стратегии внешней политики Израиля

Кристин Хелберг: Внешняя политика Израиля приводит к появлению новых врагов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Внешняя политика Израиля приводит к появлению новых врагов, а не к укреплению безопасности. Об этом заявила эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг в интервью Berliner Zeitung.

«Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом он в первую очередь создает себе новых врагов», — отметила аналитик. Она подчеркнула, что подобная стратегия не способствует достижению устойчивого мира. По словам спикера, ошибочно считать, будто безопасность государства будет обеспечена уничтожением всех противников.

Хелберг считает, что израильский удар по Ирану представляет собой сознательно просчитанный политический маневр правительства Биньямина Нетаньяху. Она предупредила о целенаправленной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ядерным объектам, военной инфраструктуре и командным пунктам. Операция под названием «Нация львов», по утверждению израильских властей, стала ответом на усиливающуюся ядерную угрозу со стороны Тегерана.

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