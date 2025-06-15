Эрдоган назвал способ решения ядерного спора с Ираном

Эрдоган: Ядерный спор с Ираном необходимо решать исключительно путем переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ядерный спор с Ираном необходимо урегулировать исключительно мирным путем — через дипломатические переговоры. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом, сообщает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, недавние атаки Израиля на иранскую территорию представляют серьезную опасность для всего Ближнего Востока. Он подчеркнул, что регион не выдержит еще одной полномасштабной войны, и призвал к сдержанности. Политик также отметил, что действия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху угрожают не только региональной, но и глобальной безопасности, и назвал его администрацию «глобальной проблемой стабильности».

Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля по Ирану произошли накануне шестого раунда международных переговоров по ядерной программе Тегерана. При этом Анкара считает диалог единственно возможным и допустимым способом решения ядерного вопроса.

Кроме того, спикер заявил, что происходящее не должно отвлечь внимание международного сообщества от ситуации в Газе. Он напомнил, что израильская армия продолжает военные действия в палестинском анклаве, которые Турция расценивает как геноцид, и призвал мировое сообщество не терять фокус на гуманитарной катастрофе в регионе.

Ранее, 13 июня, Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием «Нация львов». Он нанес удары по иранским ядерным объектам, военным базам и командным центрам. По заявлению израильских властей, атака стала ответом на нарастающую ядерную угрозу со стороны Тегерана.