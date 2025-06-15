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10:48, 15 июня 2025Мир

Иран с одним призывом обратился к США через посредников

The Jerusalem Post: Иран обратился к США с призывом повлиять на Израиль
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран через посредников обратился к США с призывом оказать влияние на Израиль и остановить их удары по стране. Об этом сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

«Иран через Оман и Катар обратился за посредничеством Вашингтона в попытках остановить удары Израиля и возобновить пере‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​говоры по ядерной сделке», — приводятся слова собеседников издания.

Они добавили, что Саудовская Аравия также предпринимает усилия с целью остановить огонь и возобновить переговоры.

Ранее стало известно, что Иран по разным каналам получил от США послания, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи также добавил, что Иран готов прекратить удары по Израилю, если он остановит агрессию. Позиция Ирана полностью легитимна и осуществляется с позиции силы, добавил он.

ЖЗЛ
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