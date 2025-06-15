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10:26, 15 июня 2025Мир

В Иране не поверили заявлениям США о непричастности к атакам Израиля

МИД Ирана заявил, что не верит заявлениям о непричастности США к атакам Израиля
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mohammed Aty / Reuters

Иран по разным каналам получил от США послания, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Тегеран таким заявлениям не верит, заявили в МИД Ирана, передает РИА Новости.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи также добавил, что Иран готов прекратить удары по Израилю, если он остановит агрессию. Позиция Ирана полностью легитимна и осуществляется с позиции силы, добавил он.

США, несмотря на просьбы Израиля, отклонили запрос на присоединение к войне с Ираном. В последние двое суток Израиль обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты непричастны к последнему нападению Израиля на Иран, произошедшему в ночь на 15 июня. В свою очередь, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказывал мнение, что война с Ираном может вовлечь США в третью мировую войну.

ЖЗЛ
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