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09:19, 15 июня 2025Мир

Экс-советник Пентагона предупредил о третьей мировой из-за войны с Ираном

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Война с Ираном может грозить третьей мировой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Война с Ираном может вовлечь США в третью мировую войну, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X.

«Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!» — написал он.

Ранее стало известно, что США, несмотря на просьбы Израиля, отклонили запрос на присоединение к войне с Ираном. В последние двое суток Израиль обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Соединенные Штаты непричастны к последнему нападению Израиля на Иран, произошедшему в ночь на 15 июня. Вашингтон может легко заключить сделку между Ираном и Израилем, добавлял он.

ЖЗЛ
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