Трамп заявил о непричастности США к ударам по Ирану

Трамп: США непричастны к последнему нападению Израиля на Иран и готовы к сделке

Соединенные Штаты непричастны к последнему нападению Израиля на Иран, произошедшему в ночь на 15 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — выразил готовность глава Белого дома.

По словам американского лидера, если Иран совершит попытку атаки на США, на него обрушится вся мощь вооруженных сил страны «в невиданном ранее масштабе».

Ранее стало известно, что Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу. Вашингтон заявлял, что может принять участие в операции при необходимости.