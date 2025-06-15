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08:00, 15 июня 2025Мир

В США отреагировали на просьбу Израиля вступить в войну с Ираном

Times of Israel: США отказались присоединяться к войне с Ираном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

США, несмотря на просьбы Израиля, отклонили запрос на присоединение к войне с Ираном. Реакцию Вашингтона сообщило издание Times of Israel со ссылкой на официального представителя Соединенных Штатов.

«Официальный представитель США подтвердил запрос Израиля и сообщил, что администрация Трампа в настоящее время не рассматривает возможность присоединения к конфликту», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу.

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