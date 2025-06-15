В России отказались видеть в поздравлении Пентагона российский флаг

Геральдист Цветков опроверг наличие флага России на поздравлении Пентагона в Х

На поздравлении Пентагона с днем флага США, размещенном в социальной сети Х, нет российского флага. Об этом, комментируя предположение ряда российских СМИ и пользователей интернета, в комментарии «Газете.Ru» рассказал зампред совета по геральдике при президенте России Александр Цветков.

Он напомнил, что у флагов России и США один и те же цвета, причем американцы использовали их при декорировании различных мероприятий и в презентациях задолго до появления Российской Федерации. По мнению геральдиста, авторы могли не обратить внимания на совпадение.

Ленты, в сочетании цветов российского флага, изображены по обе стороны от звезд, присутствующих на американском, при этом средняя лента фактически является частью фонового узора.

«Это не флаг России, а ленты цветов и российского и американского флагов (а иначе американский флаг в формате ленты и не изобразить) очевидно, поскольку российский флаг имеет соотношение сторон 2 к 3, что не соответствует приведенному изображению», — заключил Цветков.

День флага празднуют в США 14 июня. Эта дата совпадает с днем рождения нынешнего президента США Дональда Трампа, в связи с чем по всей стране в этот день прошли массовые акции протеста против политики главы Белого дома, которую он проводит с момента возвращения на должность в январе.