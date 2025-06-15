Около десяти тысяч россиян столкнулись с проблемами из-за перебоев в авиасообщении в Дубае

Генконсульство РФ: Перебои в авиасообщении в ОАЭ коснулись около 10 000 россиян

Перебои в авиасообщении в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) коснулись около 10 000 россиян. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Дубае, передает РИА Новости.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединенных Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении», — объяснили в дипмиссии.

13 июня Израиль атаковал Иран, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. По словам израильских властей, эта атака, получившая название «Нация львов», стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран также нанес ответные удары по Израилю.