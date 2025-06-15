Россиянам рассказали о мошеннических схемах при покупке машины

Адвокат Елизарова: При продаже авто через посредника высок риск обмана

При продаже машины через посредника существует высокий риск неполучения денежных средств продавцом, предупредила Адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Союз адвокатов», преподаватель Людмила Елизарова. Что делать, если такая ситуация возникла, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

С 2013 года договор купли-продажи автомобиля может быть заключен в простой письменной форме без нотариального заверения, что упрощает сделку, но увеличивает риски мошенничества, сообщила адвокат. Посредники часто предлагают взять автомобиль на реализацию с частичной оплатой, однако в таких схемах вероятность не получить деньги из-за недобросовестности некоторых из них достигает около 80 процентов, отметила она.

Если автомобиль передан посреднику, а деньги не получены, Елизарова рекомендовала обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и угоне автомобиля. Доказательствами могут послужить договоры, переписка, показания свидетелей, уточнила она. «Хотя уголовное дело может не быть возбуждено, в ходе проверки можно провести почерковедческую экспертизу для установления подлинности подписей в договоре», — указала собеседница «Ленты.ру».

Она также посоветовала подать иск в суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения и признании договора купли-продажи незаключенным. По закону купля-продажа считается состоявшейся только при передаче автомобиля и одновременной оплате, пояснила адвокат.

«Мошеннические схемы включают подделку договоров с разной суммой, требование реквизитов и кодов из СМС для списания денег, а также использование двух ключей для копирования и последующего угона. Для защиты следует тщательно проверять покупателя, не торопиться с передачей автомобиля и при необходимости привлекать специалистов — юристов или нотариусов», — поделилась эксперт.

Для минимизации рисков она призвала оформлять договор купли-продажи с распиской о получении денег, не передавать автомобиль без полной оплаты и не передавать документы и ключи без уверенности в добросовестности покупателя.

Ранее стало известно, что россияне купили в апреле около 510 тысяч подержанных легковых авто, что на 13,7 процента больше, чем в марте, и соответствует результату годичной давности.

