Бывшего советника Лужкова развели на деньги с помощью «Википедии»

Бывший советник мэра Москвы Лужкова Шнейдер отдал мошенникам 1,1 миллиона рублей

Экс-советник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывший зампред партии «Парнас» Михаил Шнейдер стал жертвой телефонных мошенников и перевел им 1,1 миллиона рублей, предполагая, что сохраняет деньги на безопасном счете. Об этом пишет Baza.

В июне прошлого года 76-летнему Шнейдеру предложили от имени сотрудника «Википедии» продиктовать код из смс для подтверждения личности. После того как экс-чиновник выполнил просьбу, ему позвонил по видеосвязи человек, назвавший себя следователем ФСБ.

Он показал свое служебное удостоверение и сообщил, что аккаунт Шнейдера на «Госуслугах» взломан, а ему самому может грозит уголовное дело за перевод денег на Украину.

Пенсионер согласился сотрудничать со «следствием» и сначала поменял пароль на портале «Госуслуг», а затем перевел средства по переданным ему реквизитам. В процессе мошенники неоднократно показывали жертве документы, якобы подтверждающие заведенное дело, и удостоверения.

О том, что стал жертвой обмана, Шнейдер догадался только через год, когда попытался снять деньги с «безопасного счета». После этого он написал заявление в полицию.

Ранее МВД предупредило, что мошенники стали чаще использовать фишинговые сайты. Как правило, речь идет о ресурсах, якобы предназначенных для онлайн-покупок и инвестиций.