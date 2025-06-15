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11:32, 15 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам перечислили способные вызвать сильную диарею продукты

Гастроэнтеролог Мамедова: Чрезмерно острая пища и кофе могут вызвать диарею
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Некоторые продукты и напитки способны вызвать сильную диарею, заявила гастроэнтеролог, терапевт сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова. Их врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Мамедова объяснила, что диарею могут вызвать молоко и молочные продукты, свежие фрукты и овощи, кофе, спиртные напитки и чрезмерно острая или жирная пища. Кроме того, по ее словам, сильную диарею вызывают некачественные продукты. «Организм старается избавиться от токсинов и болезнетворных бактерий путем диареи и рвоты. Эти состояния весьма неприятны, однако позволяют быстро вывести ненужные вещества», — уточнила врач.

Отравиться пищей достаточно просто и в случае, если срок ее годности истек, она неправильно хранилась или готовилась, добавила Мамедова.

Так, опасно есть блюда с сырой рыбой, мясом, употреблять в пищу гоголь-моголь или любые другие блюда с сырыми яйцами. Нередко к диарее может привести употребление недоваренных или недожаренных грибов, которые даже при правильном приготовлении относятся к тяжелой пище

Айсель Мамедовагастроэнтеролог, терапевт

Грозит диареей сильное переедание, предупредила гастроэнтеролог. «Организм человека может не справиться с большим количеством еды, даже если она хорошо приготовлена. В результате непереваренная пища долгое время остается в желудке и кишечнике, начнутся процессы гниения, выделятся токсины, и в результате интоксикации разовьется диарея», — уточнила она.

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Наконец, по словам Мамедовой, спровоцировать расстройство стула может алкоголь: спирт оказывает разрушительное действие на организм человека, особенно страдает пищеварительная система, которая не может нормально выполнять базовые функции.

Ранее терапевт Бхавини Шах назвала способ распознать проблемы со здоровьем по цвету стула. По ее словам, фекалии зеленого цвета могут свидетельствовать об употреблении листовых овощей, продуктов с зеленым пищевым красителем или приеме антибиотиков.

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