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00:49, 15 июня 2025Россия

Российский военный помог уничтожить диверсантов ВСУ

Младший сержант ВС России Ужнев помог уничтожить диверсантов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Младший сержант Вооруженных сил (ВС) России Сергей Ужнев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) помог обнаружить и уничтожить группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«При помощи беспилотного летательного аппарата Сергей обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Отдав указания подчиненным и распределив сектора ведения огня, принял решение подпустить противника на эффективную дистанцию поражения», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ходе боя Ужнев умело руководил своими подчиненными, благодаря чему противник понес потери и был вынужден отступить.

Ранее Минобороны сообщило, что младший сержант Радиф Нуриахметов во время выполнения задачи в зоне проведения СВО уничтожил дрон противника и оказал первую помощь раненому товарищу.

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