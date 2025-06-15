Стал известен размер штрафа за незаконное изъятие российского паспорта

МВД: Штраф до 300 рублей грозит за незаконное изъятие паспорта гражданина России

Административный штраф в размере от 100 до 300 рублей грозит за незаконное изъятие паспорта гражданина России. Об этом стало известно ТАСС.

В МВД разъяснили, что за принятие документа в залог грозит предупреждение или штраф в размере 100 рублей.

В ведомстве подчеркнули, что изъятие у гражданина России действительного паспорта не допускается в соответствии законом.

Выявление и пресечение административных правонарушений выполняют территориальные органы МВД России. В частности, это входит в обязанности участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы, добавили в ведомстве.

До этого политолог Алексей Ярошенко рассказал, что россиян планируют штрафовать в сто раз строже за один вид административных нарушений — мелкое хулиганство.

Специалист предположил, что размер штрафа должен составлять не от 500 рублей до 1000 рублей, а от 50 до 100 тысяч рублей.