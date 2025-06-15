Трамп высказался об участии Путина в урегулировании конфликта Израиля и Ирана

Трамп поддержал идею посредничества Путина в решении конфликта Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к тому, чтобы его российский коллега Владимир Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Он [Путин] готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали», — рассказал американский лидер.

Он добавил, что не исключает будущего участия Вашингтона в конфликте между Израилем и Ираном. При этом политик подчеркнул, что в настоящий момент США в конфликт не вовлечены.

13 июня президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры состоялись в связи с «опасным обострением обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана», уточняли в Кремле.