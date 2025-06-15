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12:45, 15 июня 2025Мир

В Израиле назвали число жертв среди мирного населения от ударов Ирана

Минздрав Израиля заявил, что с начала ударов Ирана не удалось спасти 15 человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

С начала ударов Ирана по Израилю не удалось спасти 15 человек. Такое число жертв среди мирного населения назвали в Минздраве страны, передает ТАСС.

В израильском ведомстве отметили, что за ночь в больницы поступили 385 граждан, пострадавших из-за атак. За сутки медики не смогли спасти 12 человек.

До этого министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе с немецким коллегой Йоханном Вадефулем заявил о продолжении ударов по Ирану. Он пояснил, что Исламская Республика преднамеренно атакует мирное население.

Еще раньше глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что удары по Израилю прекратятся, если он остановит агрессию против республики. Руководитель ведомства заверил, что Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.

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