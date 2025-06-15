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01:53, 15 июня 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли приоритетный план урегулирования украинского конфликта

Дубинский: В США обсуждают только российский план урегулирования по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В США обсуждают только российский план урегулирования украинского конфликта, он является приоритетным. Детали раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Советую обратить внимание на слова бывшего спецпредставителя США по Украине Волкера: Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, цена их не интересует», — написал Дубинский.

Он отметил, что в США никто не обратил внимание на совпадающую с украинской инициативу спецпосланника американского лидера Кита Келлога. По мнению Дубинского, все остальные предложения по урегулированию являются информационным шумом.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Вашингтон вывел часть средств противовоздушной обороны (ПВО) с Украины на Ближний Восток для усиления защиты своих баз.

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