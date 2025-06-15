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14:51, 15 июня 2025Россия

В России женщина пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю

Брянский губернатор Богомаз: Женщина пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Маргарита Матвеенкова / РИА Новости

Женщина получила ранения из-за атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в селе Новоселки Брянской области. Об этом написал губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Он пожелал женщине скорейшего выздоровления и призвал жителей сохранить бдительность и соблюдать необходимые меры безопасности на фоне повторяющихся атак ВСУ.

11 июня ВСУ также совершили попытку атаки на село Брахлов в Брянской области при помощи дронов-камикадзе. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

ЖЗЛ
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