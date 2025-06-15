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18:22, 15 июня 2025Россия

Солиста Мариинки отправили в психушку после нападения на журналистов

Солист Мариинки Вернер попал в психбольницу после конфликта с журналистами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Напавшего на журналистов 43-летнего солиста Мариинского театра Григора Вернера отправили в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах Санкт-Петербурга сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, это произошло вскоре после задержания мужчины в субботу, 14 июня.

Первый инцидент с его участием случился в пятницу. Тогда оперный певец начал громко петь в такси, а после замечания водителя достал пистолет и приказал не мешать ему. Далее артист приехал в «Театр на Литейном» и потребовал встречи со своей бывшей девушкой, напал на охранника и угрожал ему предметом, похожим на пистолет.

Позднее журналисты телеканала «78» попытались взять у Вернера комментарий по поводу инцидента, однако тот кричал, бросался на машину съемочной группы, разбил лобовое стекло.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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