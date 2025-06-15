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22:52, 15 июня 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о политике Путина на Ближнем Востоке

Зеленский упрекнул Путина за желание помочь «сообщникам в Тегеране»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский упрекнул российского лидера Владимира Путина за желание помочь «сообщникам в Тегеране». Украинский политик поделился мнением в Telegram-канале.

По словам Зеленского, на Украине зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. Он назвал это «плевком» во все, что пытается сделать международное сообщество для урегулирования украинского конфликта.

«И когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране. Это все настолько цинично», — высказался Зеленский.

Ранее Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом военную операцию Израиля на Ближнем Востоке. Российский лидер осудил атаки на объекты Исламской республики.

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