Аналитик рассказала о недооценке Израилем способности Ирана к перегруппировке

CNN: Израиль недооценил способность Ирана к перегруппировке

Израиль недооценил способность Ирана к перегруппировке, заявила CNN аналитик и вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси.

По ее словам, после успешной атаки на высшее военное руководство Ирана Израиль посчитал, что все иранское управление было нарушено, но в Тегеране сумели перестроиться. «Сейчас мы видим, что иранские ракеты успешно проникают во все слои систем ПВО Израиля», — подчеркнула Парси.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. С тех пор стороны обмениваются ударами.