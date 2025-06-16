Армия Израиля раскрыла результаты ударов по Ирану

ЦАХАЛ заявил об уничтожении трети имевшихся у Ирана ракетных пусковых установок

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении трети имевшихся на вооружении Ирана ракетных пусковых установок. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет одну треть от общего числа пусковых установок иранского режима», — говорится в заявлении.

Кроме того, в израильской армии сообщили об уничтожении 20 ракет до их запуска по территории еврейского государства, а также об ударах по нескольким командным центрам Вооруженных сил Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.