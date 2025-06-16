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15:37, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал неблагодарными жителей одной бывшей советской республики

Блогер Лебедев назвал киргизов неблагодарными из-за сноса памятника Ленину
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал жителей Киргизии неблагодарными. Об одной из бывших советских республик он высказался в обзоре новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер комментировал новость о том, что в киргизском городе Ош демонтировали один из самых высоких памятников советскому вождю Владимиру Ленину. «Неблагодарные киргизы, которым вообще подарили все — от государства до алфавита, снесли дедушку Ленина», — посетовал Лебедев.

Ранее в мэрии Оша прокомментировали новости о том, что памятник демонтировали. Городские власти заявили, что перенесут скульптуру с центральной площади в парк «Мээрим». В мэрии сочли подобный шаг обычной практикой.

7 июня стало известно, что в Оше демонтировали памятник Ленину. Уточнялось, что его высота составляет 25 метров.

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