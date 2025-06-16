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10:09, 16 июня 2025Бывший СССР

Бойцов ВСУ перевезли на полигон с плохой репутацией

«АиФ»: Солдат ВСУ перевезли на Яворовский общевойсковой полигон
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernat Armangue / AP

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевезли на полигон с плохой репутацией. Об этом пишут «Аргументы и Факты» («АиФ»).

Речь идет о Яворовском общевойсковом полигоне во Львовской области, который находится в нескольких километрах от польской границы. Отмечается, что прежний контингент пополнился, в частности, составом 239-го полигона.

По данным издания, украинских военнослужащих пришлось размещать в армейских палатках в поле, при этом в ней могут оказаться несколько десятков человек. Отмечается, что такие палатки сгорают дотла за 15-20 секунд, поэтому покинуть их бойцам ВСУ при возгорании «проблематично».

«Не случайно эти брезентовые шатры, пропитанные водоотталкивающим, но горючим составом, прозвали "палатками смерти"», — подчеркивает АиФ.

11 июня сообщалось, что ВСУ переносят свои полигоны на запад страны для обеспечения безопасности мобилизованных. Речь шла, в частности, о Яворовском полигоне.

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