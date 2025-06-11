Стало известно о переносе полигонов ВСУ

ВСУ перенесут полигоны на запад Украины для обеспечения их безопасности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переносят свои полигоны на запад страны для обеспечения безопасности мобилизованных. Об этом стало известно из Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Во избежание новых атак тренировочный процесс было принято решение перенести на Западную Украину, в частности на Яворовский полигон во Львовской области», — сказано в публикации.

По данным канала, с территории полигона, расположенного в Новомосковске, к 9 июня весь личный состав и техника должны были быть выведены. Авторы отмечают, что из-за ударов по этой площадке в отставку подал генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый.

1 июня стало известно о добровольном уходе Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ. Уже через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский назначил его на новую должность.