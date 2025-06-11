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10:11, 11 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о переносе полигонов ВСУ

ВСУ перенесут полигоны на запад Украины для обеспечения их безопасности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переносят свои полигоны на запад страны для обеспечения безопасности мобилизованных. Об этом стало известно из Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Во избежание новых атак тренировочный процесс было принято решение перенести на Западную Украину, в частности на Яворовский полигон во Львовской области», — сказано в публикации.

По данным канала, с территории полигона, расположенного в Новомосковске, к 9 июня весь личный состав и техника должны были быть выведены. Авторы отмечают, что из-за ударов по этой площадке в отставку подал генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый.

1 июня стало известно о добровольном уходе Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ. Уже через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский назначил его на новую должность.

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