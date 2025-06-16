Дачников призвали разлить отвары на грядки с капустой

Биолог Попова: Отвары помогут спасти капусту на даче от гусениц

Есть целебные отвары, которые помогут спасти капусту на даче от гусениц. Разлить их на грядках призвала российских дачников кандидат биологических наук Татьяна Попова, пишет aif.ru.

Отвары отпугивают вредителей, но не опасны для людей и самих растений. «Готовые растворы следует процедить и использовать для обработки капустных грядок в сухую безветренную погоду, предпочтительно утром или вечером, обрабатывая обе стороны листьев. Обработку повторяют каждые пять-семь дней, особенно после осадков», — посоветовала специалистка.

В борьбе с гусеницами наиболее эффективными оказались чесночный настой, отвар полыни, настой луковой шелухи, отвар сельдерея и отвар из томатной ботвы.

Ранее дачников призвали опрыскать растения на грядках раствором из молока с йодом. Это мягкое средство поможет бороться с тлей. Молоко создает на листьях пленку, не дающую дышать вредителям, а йод дезинфицирует пораженные участки.