Доившая корову россиянка пострадала при ударе ВСУ

Хинштейн: Доярка пострадала при ударе дрона ВСУ по полю в Гончаровке

При ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полю в селе Гончаровка Суджанского района ранена доярка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня украинский дрон ударил в поле в районе села Гончаровка Суджанского района, где местная жительница доила корову. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения правой ноги», — сообщил Хинштейн.

По его словам, состояние женщины врачи оценили как тяжелое, ее доставили в Курскую областную больницу. Губернатор региона после случившегося обратился к жителям с просьбой не возвращаться в приграничные районы, так как там до сих пор опасно находиться.

В понедельник, 16 июня, в Курской области под удар также попал Рыльский район. Там из-за атаки ВСУ оказались повреждены 15 частных домов, два из которых оказались полностью уничтожены огнем. Никто, предварительно, не пострадал.