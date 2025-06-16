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20:05, 16 июня 2025Россия

Доившая корову россиянка пострадала при ударе ВСУ

Хинштейн: Доярка пострадала при ударе дрона ВСУ по полю в Гончаровке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

При ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полю в селе Гончаровка Суджанского района ранена доярка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня украинский дрон ударил в поле в районе села Гончаровка Суджанского района, где местная жительница доила корову. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения правой ноги», — сообщил Хинштейн.

По его словам, состояние женщины врачи оценили как тяжелое, ее доставили в Курскую областную больницу. Губернатор региона после случившегося обратился к жителям с просьбой не возвращаться в приграничные районы, так как там до сих пор опасно находиться.

В понедельник, 16 июня, в Курской области под удар также попал Рыльский район. Там из-за атаки ВСУ оказались повреждены 15 частных домов, два из которых оказались полностью уничтожены огнем. Никто, предварительно, не пострадал.

ЖЗЛ
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