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14:23, 16 июня 2025Мир

Эрдоган поздравил россиян

Эрдоган поздравил Путина и россиян с Днем России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и россиян с прошедшим Днем России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с отмечавшимся 12 июня государственным праздником», — утверждается в публикации.

В свою очередь, Путин поблагодарил Турцию за помощь в организации прямых российско-украинских переговоров. Он добавил, что Россия строго придерживается договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда переговоров.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры.

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