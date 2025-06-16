Эрдоган поздравил россиян

Эрдоган поздравил Путина и россиян с Днем России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и россиян с прошедшим Днем России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с отмечавшимся 12 июня государственным праздником», — утверждается в публикации.

В свою очередь, Путин поблагодарил Турцию за помощь в организации прямых российско-украинских переговоров. Он добавил, что Россия строго придерживается договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда переговоров.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры.