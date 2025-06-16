Глава ЕК предложила надавить на Россию ради «реального перемирия»

Глава ЕК фон дер Ляйен: Ради перемирия на Украине надо надавить на Россию

Ради перемирия на Украине странам Запада надо надавить на Россию. С таким предложением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Мы должны усилить давление на Россию, чтобы обеспечить реальное перемирие, заставить Россию сесть за стол переговоров и положить конец этой войне», — заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что санкционные ограничения «имеют решающее значение для достижения этой цели». По данным агентства, с таким призывом она выступила на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, где европейские лидеры намерены обратить внимание президента США Дональда Трампа на украинский конфликт, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что сторонники Украины в G7 считают объединение неспособным выступить в поддержку Киева и усилить давление на Москву по итогам саммита.