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13:50, 16 июня 2025Мир

Глава ЕК предложила надавить на Россию ради «реального перемирия»

Глава ЕК фон дер Ляйен: Ради перемирия на Украине надо надавить на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ради перемирия на Украине странам Запада надо надавить на Россию. С таким предложением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Мы должны усилить давление на Россию, чтобы обеспечить реальное перемирие, заставить Россию сесть за стол переговоров и положить конец этой войне», — заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что санкционные ограничения «имеют решающее значение для достижения этой цели». По данным агентства, с таким призывом она выступила на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, где европейские лидеры намерены обратить внимание президента США Дональда Трампа на украинский конфликт, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что сторонники Украины в G7 считают объединение неспособным выступить в поддержку Киева и усилить давление на Москву по итогам саммита.

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