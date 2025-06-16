Глава российского региона раскрыл последствия массированной атаки ВСУ

Орловский губернатор Клычков: Регион подвергся массированной атаке ВСУ

В ночь с 15 на 16 июня Орловская область вновь подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков.

По словам чиновника, при атаке украинских БПЛА никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд повреждений.

«Повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий», — раскрыл глава региона последствия атаки.

Ранее очевидцы сняли на видео момент уничтожения дрона ВСУ над Орлом. На записи слышно гудение беспилотника, потом происходит яркая вспышка и взрыв. Местные жители слышали как минимум 13 взрывов.